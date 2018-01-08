Поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської

Поліція встановила і затримала особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, про це перший заступник глави МВС Сергій Яровий заявив сьогодні, 8 січня, після проведення оперативної наради з першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним і заступником голови Нацполіції – начальником Головного слідчого управління Віталієм Невгадом.

За словами Ярового, внаслідок посиленої роботи координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину, встановлено особу, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства правозахисниці.

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Аброськін, у свою чергу, зауважив, що правоохоронці відновили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від станції метро «Героїв Дніпра» до селища Демидів на Київщині. Крім того, правоохоронці встановили та опитали всіх шістьох водіїв маршрутних автобусів, які в проміжку з 17:00 до 18:00 рухалися вказаним маршрутом. Поліцейські провели поквартирні і побудинкові обходи, опитавши понад тисячу жиелів с. Демидів. «Використовуючи весь масив цих даних, які ми отримали – технічні можливості, допити водіїв і встановлених людей, які рухалися від метро «Героїв Дніпра» до Демидова, нами була повністю відтворена картина з 17-ї до 18-ї години. Відтак сьогодні слідчими було прийнято рішення – в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу був затриманий підозрюваний», – зазначив він.

Він додав, що зараз тривають активні слідчі дії та необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення можливих свідків та очевидців, які могли пересуватися разом з Ноздровською. Крім того, додав Аброськін, у кримінальному провадженні за фактом вбивства Ноздровської призначено значну кількість криміналістичних експертиз, результати найнеобхідніших з них очікуються вже найближчим часом.

Своєю чергою Невгад додав, що проводиться перевірка свідчень затриманого в частині його причетності до вказаного злочину. «Аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій, відслідкувати її (Ірини Ноздровської – ДК НПУ) рух, знаходження в певному місці, доведення мотивів і механізму скоєння даного злочину», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли на особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.