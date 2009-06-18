Політрада Нашої України збереться за зачиненими дверима

Потім Ульянченко розкаже, що було

19 червня о 12.00 розпочнеться засідання Політичної ради партії «Наша Україна», яке пройде у закритому режимі. Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, засідання, яке відбудеться у приміщенні Київпроекту, буде присвячене підготовці до VII з’їзду «Нашої України», який запланований на 27 червня. Після завершення засідання відбудеться брифінг голови Ради «Нашої України» Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

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