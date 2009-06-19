Тимошенко скасує середньозважену ціну на газ для промисловості
13:22, 19 червня 2009Політика
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З наступного року
Ціна на газ для промислових підприємств в 2010 році коригуватиметься щокварталу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з губернаторами з питань оплати за спожитий газ.
«С наступного року для промисловості ціна коригуватиметься кожного кварталу. Вона не буде на рік середньозваженою, тому що у нас немає можливості робити такі розрахунки. Також, як у всіх країнах світу, кожного кварталу коригуватиметься ціна», - сказала прем`єр-міністр.
Разом з тим, вона зазначила, що в принципі середньорічна ціна на газ для промислових підприємств істотно не зміниться, оскільки не буде значного збільшення ціни на закупівлю імпортного газу.
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