Тимошенко скасує середньозважену ціну на газ для промисловості

Ціна на газ для промислових підприємств в 2010 році коригуватиметься щокварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з губернаторами з питань оплати за спожитий газ.

«С наступного року для промисловості ціна коригуватиметься кожного кварталу. Вона не буде на рік середньозваженою, тому що у нас немає можливості робити такі розрахунки. Також, як у всіх країнах світу, кожного кварталу коригуватиметься ціна», - сказала прем`єр-міністр.

Разом з тим, вона зазначила, що в принципі середньорічна ціна на газ для промислових підприємств істотно не зміниться, оскільки не буде значного збільшення ціни на закупівлю імпортного газу.