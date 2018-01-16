Законопроект про Донбас прокладає шлях для реінтеграції окупованих територій в Україну - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що законопроект “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях” (№7163) прокладає шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

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«Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом. Це ключовий сигнал відповідного закону, який сьогодні розглядається в українському парламенті за моєї ініціативи», - заявив він.

Президент висловив сподівання, що народні депутати підтримують цю законодавчу ініціативу.

Також Порошенко зауважив, що згаданий законопроект – «це сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви є невід’ємною частиною України, і ми зробимо все можливе для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163).

Сьогодні, 16 січня 2018 року, парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні, до нього було подано 673 поправки.

Народні депутати завтра, 17 січня, мають розглянути ще близько 200 поправок до згаданого законопроекту.