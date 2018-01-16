Законопроект про Донбас прокладає шлях для реінтеграції окупованих територій в Україну - Порошенко
Президент сподівається, що народні депутати підтримають запропонований ним проект закону про забезпечення суверенітету над тимчасово окупованим Донбасом.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що законопроект “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях” (№7163) прокладає шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.
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«Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом. Це ключовий сигнал відповідного закону, який сьогодні розглядається в українському парламенті за моєї ініціативи», - заявив він.
Президент висловив сподівання, що народні депутати підтримують цю законодавчу ініціативу.
Також Порошенко зауважив, що згаданий законопроект – «це сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви є невід’ємною частиною України, і ми зробимо все можливе для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому».
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163).
Сьогодні, 16 січня 2018 року, парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні, до нього було подано 673 поправки.
Народні депутати завтра, 17 січня, мають розглянути ще близько 200 поправок до згаданого законопроекту.