Рада відклала на завтра подальший розгляд поправок до законопроекту щодо Донбасу
Завтра депутати мають розглянути близько 200 поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Народні депутати завтра мають розглянути ще близько 200 поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
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Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що завтра продовження розгляду законопроекту розпочнеться з поправки 483.
За його словами, необхідно розглянути всі поправки з тим, щоби потім вийти на узгоджене рішення.
Так, Парубій закрив сьогоднішнє засідання Верховної Ради.
«Завтра о 10 годині чекаю всіх у сесійній залі для продовження нашої роботи», - додав він.
Як відомо, до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163) було подано 673 поправки.