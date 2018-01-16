Рада відклала на завтра подальший розгляд поправок до законопроекту щодо Донбасу

Народні депутати завтра мають розглянути ще близько 200 поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що завтра продовження розгляду законопроекту розпочнеться з поправки 483.

За його словами, необхідно розглянути всі поправки з тим, щоби потім вийти на узгоджене рішення.

Так, Парубій закрив сьогоднішнє засідання Верховної Ради.

«Завтра о 10 годині чекаю всіх у сесійній залі для продовження нашої роботи», - додав він.

Як відомо, до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163) було подано 673 поправки.