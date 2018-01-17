Депутати від БПП зірвали засідання комітету Ради у закордонних справах

Народні депутати від “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко та Володимир Ар’єв зірвали засідання комітету Верховної Ради у закордонних справах, оскільки не захотіли розглядати кандидатуру від “Народного фронту” до постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету виникло питання про включення до делегації кандидатури від “Народного фронту” Віктора Єленського. Цього питання не було на порядку денному засідання комітету.

На сьогодні у складі делегації 23 особи, але їх може бути 24. Кожен рік підтверджується склад делегації, й фракція “Народний фронт” наполягала на тому, щоб її представника включили до делегації.

На засіданні комітету йшлося, що народні депутати підходили до керівників фракцій “БПП” і “Народний фронт” та просили обговорити це питання, оскільки його необхідно узгодити та затвердити на комітеті, щоб подати кандидатуру до ПАРЄ. Але це питання так і не було узгоджене.

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Коли ж на засіданні комітету виникла пропозиція включити сьогодні до розгляду це питання, Луценко та Ар’єв пішли з засідання. На прохання членів комітету пояснити такий вчинок Ар’єв відповів: “У нас справи”.

У результаті кворуму не було і не було можливості розглядати питання, передбачені порядком денним.

Голова комітету Ганна Гопко заявила, що сьогодні на засіданні планувалось розглянути поправки до президентського законопроекту “Про дипломатичну службу”, а також питання, які стосуються Українського культурного центру в Москві, та питання щодо санкцій Європейського Союзу проти представників режиму Віктора Януковича.

Як відомо, необрання ще однієї кандидатури до складу делегації ПАРЄ не має значення, оскільки у засіданнях ПАРЄ завжди беруть участь 12 делегатів, а ще 12 можуть працювати у комітетах асамблеї.