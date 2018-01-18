Створення антикорупційного суду завершить епопею з корупцією в Україні - Гройсман

Створення антикорупційного суду, що є зобов'язанням України перед міжнародними партнерами, завершить епопею з корупцією в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«Дуже важливо, щоб закон (про антикорупційний суд - УНІАН) був прийнятий найближчим часом, і при цьому щоб закон був узгоджений з нашими європейськими партнерами, міжнародними партнерами, стосовно створення антикорупційного суду. Це буде твердий крок до правосуддя, і ми зможемо кінець кінцем завершити формування всієї інфраструктури, яка буде не тільки ловити корупціонерів і хабарників, а й виносити справедливі вироки щодо корупційних проявів. І це все, я думаю, завершить довгу-довгу епопею з корупцією в Україні», - сказав Гройсман.

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Раніше повідомлялося, що 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Обидва законопроекти визначені як невідкладні. У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом "Про судоустрій і статус суддів", судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.