Посол США назвала створення антикорупційного суду ключовим пріоритетом України

Посол США Марі Йованович розглядає створення в Україні незалежного антикорупційного суду як один з ключових пріоритетів для країни, і очікує, що українська сторона завершить роботу над відповідним законом у найближчому майбутньому.

Таку заяву дипломат зробила в інтерв’ю «РБК-Україна», відповідаючи на питання журналіста.

Йованович, зокрема, назвала дуже позитивним кроком внесення президентом Петром Порошенком законопроекту про антикорупційний суд до Верховної ради.

«Важливо, щоб цей закон відповідав рекомендаціям Венеційської комісії і умовам, записаним у Меморандумі співпраці з МВФ. Отже, певну роботу ще треба проробити, але ми сподіваємося, що вона може бути завершена в найближчому майбутньому. Ми віримо, що створення незалежного антикорупційного суду в Україні - це один з ключових пріоритетів», - наголосила вона.

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«Саме в такий спосіб можна залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Це і є шлях України у майбутнє», - підсумувала вона.

Нагадаємо, директор всесвітнього банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом. У листі ВБ попереджає, що якщо Україна зацікавлена в отриманні гарантій ВБ на суму $800 мільйонів, то має переглянути законопроект і переробити його у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

Подібні зауваження Україна вже отримувала від МВФ. Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.