Подерв’янський і Ко доводять Ющенку, що з порнографією ВР перестаралася

Українські митці та правозахисники просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА накласти вето на Закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру)», що був прийнятий парламентом 11 червня 2009 року і передбачає встановлення кримінальної відповідальності за зберігання творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження.

Про це йдеться у листі до глави держави, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Цей закон необґрунтовано та непропорційно обмежує свободу вираження поглядів, втручається у внутрішню свободу особи. Він не досягає тієї мети, заради якої розроблявся. Створює велику загрозу зловживання цією нормою правоохоронними органами, що можуть використовувати її з метою корупції чи шантажу особи", - сказано у зверненні.

Як зазначають представники громадськості, закон розроблявся урядом для виконання Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії , Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, а також Конвенції Ради Європи про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей та розбещеннями неповнолітніх (підписана Україною в 2007 році, але поки не ратифікована). За цими документами держава має обов`язок встановити покарання за будь-яке створення, зберігання чи поширення дитячої порнографії, оскільки використання дітей у таких цілях є порушенням їхніх фундаментальних прав і не має виправдання.

Проте, як наголошують у своєму листі правозахисники та представники творчих професій, прийнятий закон не досягає цієї мети, бо не встановлює безумовної кримінальної відповідальності за створення, зберігання чи поширення дитячої порнографії, тобто, "не наближає Україну до виконання взятих на себе міжнародних зобов`язань".

З іншого боку, як сказано у тексті звернення, прийнятий закон встановлює відповідальність за зберігання порнографії, що не вимагається жодним міжнародним договором і не є міжнародним зобов`язанням України. "Більше того, криміналізація таких дій є сумнівною, оскільки встановлює непропорційне обмеження свободи вираження поглядів людини”, - зазначають автори листа.

На їхню думку, ситуація ускладнюється нечіткістю законодавства, зокрема, не існує зрозумілого визначення поняття «творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру». Також можливою підставою для зловживання є й нечітке визначення терміну «розповсюдження». "Нечіткість термінології, з однієї сторони, не дозволяє особі передбачити свою поведінку, щоби уникнути кримінальних дій, а з іншої сторони - уможливлює численні зловживання з боку працівників правоохоронних органів з метою шантажу особи чи вимагання хабара", - йдеться у зверненні.

Також, за словами правозахисників та митців, слід враховувати те, що за певних обставин зберігання порнографії з метою збуту навіть за чинною редакцією Кримінального кодексу може розцінюватися як співучасть у злочині, коли такі дії є елементом комерційного виготовлення та поширення порнографії, а тому "немає жодної практичної потреби посилювати таку відповідальність".

"Свобода особи та свобода поширення інформації є фундаментом вільного демократичного суспільства. Звісно, така свобода обмежується з метою захисту моралі. Зокрема, можуть встановлюватися обмеження щодо публічності таких дій, доступу неповнолітніх чи залучення неповнолітніх до такої діяльності. Проте даний закон втручається в приватне життя особи, незалежно від того, чи є її дії публічними й чи стосуються вони неповнолітнього", - вважають автори звернення.

Зокрема, на їхню думку, даний закон не поборе порнографію як "явище, що століттями існує в світовій спільноті", він також не захистить неповнолітніх, що зобов`язана зробити держава. "Проте цей закон з очевидністю створить перешкоди для розвитку мистецтва та культури, де межа між дозволеним і недозволеним буде ще менш очевидною й суперечливою. Він створить зайві перешкоди вільному обігу інформації та вільному поширенню ідей, закладе фундамент для втручання в особисте життя людини при відсутності істотної шкоди суспільству від таких дій", - вважають представники громадськості.

Під текстом звернення, зокрема, підписалися виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ, галерист Євген КАРАСЬ, письменник Лесь ПОДЕРВ`ЯНСЬКИЙ, арт-куратор Люся КОМАРНИЦЬКА, фотограф Леся МАЛЬСЬКА, художники Олександр РОЙТБУРД, Ілля ЧІЧКАН, Маша ШУБІНА, режисер Влад ТРОЇЦЬКИЙ та інші.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.