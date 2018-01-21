Грузія чекає на рішення України щодо екстрадиції Саакашвілі

У грузинській Головній прокуратурі заявили, що відправили українським колегам всі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі матеріали і зараз очікують на відповідь Києва.

Про це повідомляє агентство "Імеді". "Обвинувачення знайшло достатні докази, які, на нашу думку, стануть підставою для прийняття позитивного рішення. Ми в очікуванні", - заявила прокурор Головної прокуратури і член Прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.

Як відомо, Тбіліський міський суд засудив Міхеїла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам Саакашвілі назвав рішення суду "повністю незаконним і таким, що "суперечить усім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду".

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Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що рішення Тбіліського суду поки не дає Україні підстав для його екстрадиції або видворення.

Як відомо, на початку вересня Генпрокуратура та Міністерство юстиції України отримали запит Головної прокуратури Грузії про видачу Саакашвілі. У 2015 році Генеральна прокуратура України відхилила запит Грузії про екстрадицію Саакашвілі. Пояснили це тим, що на батьківщині його переслідують з політичних мотивів.