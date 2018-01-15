Порошенко помилує громадянку, яка скоїла злочин проти України, задля звільнення заручників

У найближчі години президент України Петро Порошенко помилує «громадянку К.», яка скоїла злочин проти України, задля продовження процесу звільнення українських заручників.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«У найближчі години, в найближчий час, президент України піде на те, що він помилує одну жінку - громадянку К., яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, задля того, щоб так само очікувати, що буде продовжена серйозна робота зі звільнення, в першу чергу, наших військових, які достатньо довго утримуються на окупованих територіях», - сказала перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі й відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.