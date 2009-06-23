Литвин зібрав лідерів фракцій на Погоджувальну раду
Головує Лавринович
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зібрав лідерів фракцій на Погоджувальну раду для узгодження позицій щодо законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Як повідомляв УНІАН, тим часом у сесійній залі продовжується засідання під головуванням першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА.
ВР розглядає наступний законопроект порядку денного щодо внесення змін до деяких законодавчих актів з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи.
Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокувала трибуну Верховної Ради. Це відбулося після того, як народні депутати провели сигнальне голосування щодо розгляду в новій редакції Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Це питання поставив на голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН для того, «щоб з’ясувати, чи є воля сесійної зали» розглядати даний законопроект.
При сигнальному голосуванні «за» висловився 251 народний депутат із 436 зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. «За» проголосував 51 представник фракції НУ-НС, а також майже у повному складі проголосували фракції БЮТ, КПУ та Блок Литвина.