Головний комуніст Росії: Зурабов - це «подарунок» Україні у відповідь

Призначення Зурабова послом РФ в Україні буде сприйнято українським народом як образа, вважає лідер КПРФ

Москва. 24 червня. УНІАН. Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ вважає, що призначення Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним Послом РФ в Україні буде сприйнято українським народом як образа.

Про це йдеться в заяві Г.ЗЮГАНОВА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Направлення пана М.ЗУРАБОВА - відставного міністра, «героя» руйнування систем соціального забезпечення й охорони здоров`я Росії й загалом одного з найодіозніших «діячів» - послом РФ до Києва буде, поза сумнівом, сприйнято російським і братнім українським народами як образа», - впевнений Г.ЗЮГАНОВ.

На його думку, «ця затія має сенс лише в тому випадку, якщо в Кремлі вирішили діяти за принципом «клин клином вибивають» і в умовах прославляння в Києві Бандери послати їм М.ЗУРАБОВА у вигляді «подарунка» у відповідь .

Г.ЗЮГАНОВ переконаний, що з тим же «успіхом» можна було б призначити Анатолія ЧУБАЙСА послом РФ до Білорусі, куди свого часу вже призначали скандально відомого колишнього губернатора Саратовської області Дмитра АЯЦКОВА.

«Якщо керівники РФ націлені на те, щоб повністю відбити в наших сусідів і братніх народів прагнення до відродження історичних зв`язків із Росією, то в їх резерві є ще такі видатні «кадри», як нинішні міністри освіти та науки пан ФУРСЕНКО і оборони пан СЕРДЮКОВ», - сказав лідер російських комуністів.

«Можна тільки привітати людей, які відповідають в Адміністрації Президента РФ за зовнішньополітичні питання, за такий «інноваційний» підхід до питань зміцнення позицій Росії в сучасному світі», - додав він.

«У нас вже й так практично не залишилося союзників у зовнішньому світі. Призначення ЗУРАБОВА послом РФ у Києві лише підтвердило б, що в Москві не лише не зацікавлені у відновленні дружніх відносин із нашими сусідами, але й мають намір надалі відштовхувати їх», - заявив Г.ЗЮГАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, документи для розгляду питання про призначення М.ЗУРАБОВА послом Росії в Україні внесено до комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками.

Голова цього комітету Олексій ОСТРОВСЬКИЙ висловив упевненість, що комітет дасть згоду на призначення М.ЗУРАБОВА послом в Україні.

У даний час М.ЗУРАБОВ працює радником Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА. З 2004 по 2007 рік він обіймав посаду міністра охорони здоров`я та соціального розвитку Росії.