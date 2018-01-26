Суду над Розенблатом завадила відсутність світла

Таким чином, Розенблат мусить і далі ходити з браслетом.

Солом’янський райсуд Києва переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату через відсутність світла.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат нардепа Олексій Шевчук.

"Суд перенесли на 2 лютого у зв’язку з тим, що у Солом’янському суді на вулиці Шутова немає світла", – поінформував він.

Таким чином, Розенблат мусить і далі ходити з браслетом.

За словами адвоката, на вулиці перед судом прокурор спробував вручити Розенблату документ про продовження строків досудового розслідування у бурштиновій справі до 19 квітня.

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Як відомо, напередодні Шевчук подав клопотання про закриття справи щодо впливу Розенблата на посадових осіб у бурштиновій справі.

Раніше прокурори говорили, що наприкінці зими передадуть справу Розенблата до суду.

14 грудня 2017 року Солом’янський суд частково продовжив запобіжний західБориславу Розенблату до 11 лютого: нардепу дозволили вільно пересуватися Україною, але зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) і прибувати за вимогою до слідчого, прокурора чи суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.