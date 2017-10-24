Спроба Розенблата вилетіти до Німеччини: суд визнав допустимими докази, здобуті під час обшуку нардепа
Таким чином суддя Солом’янського районного суду міста Києва своєю ухвалою задовільнив клопотання детективів НАБУ.
Докази, які детективи НАБУ здобули 19 жовтня під час невідкладних слідчих дій з народним депутатом Бориславом Розенблатом, проведених в літаку на території аеропорту «Київ», є допустимими та можуть використовуватися у кримінальному провадженні.
Як повідомила сьогодні прес-служба Національного антикорупційного бюро України, 20 жовтня слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва своєю ухвалою задовільнив клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про проведення відповідних слідчих дій, подане невідкладно після обшуку у літаку на території аеропорту «Київ» (Жуляни).
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У НАБУ зазначили, що невідкладні слідчі дії проводилися відповідно до ч. 3 ст. 233, ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України (до постановлення ухвали слідчого судді).
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня детективи НАБУ провели слідчі дії з народним депутатом Розенблатом в аеропорту «Київ». За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено, зокрема, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. У НАБУ також стверджують, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».
У НАБУ спростували заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини. «Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», - наголосили в антикорупційному відомстві.
20 жовтня рішенням Солом’янського райсуду міста Києва продовжено термін дії процесуальних обов’язків стосовно Розенблата, підозрюваного у причетності до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зокрема, на нього покладені процесуальні обов’язки у вигляді обмеження пересування (не залишати міста Київ та Житомир), а також до 18 грудня носити електронний засіб контролю (браслет).