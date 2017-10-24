Спроба Розенблата вилетіти до Німеччини: суд визнав допустимими докази, здобуті під час обшуку нардепа

Докази, які детективи НАБУ здобули 19 жовтня під час невідкладних слідчих дій з народним депутатом Бориславом Розенблатом, проведених в літаку на території аеропорту «Київ», є допустимими та можуть використовуватися у кримінальному провадженні.

Як повідомила сьогодні прес-служба Національного антикорупційного бюро України, 20 жовтня слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва своєю ухвалою задовільнив клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про проведення відповідних слідчих дій, подане невідкладно після обшуку у літаку на території аеропорту «Київ» (Жуляни).

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У НАБУ зазначили, що невідкладні слідчі дії проводилися відповідно до ч. 3 ст. 233, ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України (до постановлення ухвали слідчого судді).

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня детективи НАБУ провели слідчі дії з народним депутатом Розенблатом в аеропорту «Київ». За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено, зокрема, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. У НАБУ також стверджують, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

У НАБУ спростували заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини. «Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», - наголосили в антикорупційному відомстві.

20 жовтня рішенням Солом’янського райсуду міста Києва продовжено термін дії процесуальних обов’язків стосовно Розенблата, підозрюваного у причетності до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зокрема, на нього покладені процесуальні обов’язки у вигляді обмеження пересування (не залишати міста Київ та Житомир), а також до 18 грудня носити електронний засіб контролю (браслет).