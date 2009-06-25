Суд поновив Станік: вона готова завтра-післязавтра прийти в КС

Апеляційний суд Києва поновив Сюзану СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ.

За його словами, 24 червня відбулося засідання Апеляційного суду Києва, й суд поновив С.СТАНІК повторно на посаді судді КС.

«Вона завтра-післязавтра готова вийти на роботу», - сказав С.КІВАЛОВ.

Довідка УНІАН. 25 лютого деякі ЗМІ повідомили, що Окружний адміністративний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду. За інформацією УП, суд визнав протиправним указ Президента В.ЮЩЕНКА, який у березні 2008 скасував призначення С.СТАНІК суддею КС.

Вперше В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.

25 березня 2008 року Верховний Суд України визнав відставку С.СТАНІК незаконною. В.ЮЩЕНКО виконав те рішення суду – він поновив С.СТАНІК і зразу ж вдруге звільнив її під іншим приводом. Так, у зв`язку з неповноважним складенням присяги В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента Леоніда КУЧМИ про призначення С.СТАНІК суддею КС. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, у залі Верховної Ради України був відсутній Президент Л.КУЧМА – хоча його присутність при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний Суд.

Саме другий указ і оскаржувала С.СТАНІК в Окружному адміністративному суді Києва.