Яценюк: ми завершили формування обласних організацій

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає створення своєї політичної партії вже до президентських виборів.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Запоріжжі, повідомили УНІАН у «Фронті змін».

«Створення політпартії - це вже наступна подія. Для початку потрібно завершити формування «Фронту змін». Дуже важливо зрозуміти, що партію не можна створювати «по свистку». Ми щойно завершили формування обласних організацій, і вони повинні показати себе”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Зараз, нагадав він, йде ініціатива по референдуму. “Я хочу побачити, наскільки ефективно працюють наші обласні організації, і чи в змозі вони захистити права громадян, чи в змозі вони довести до людей свою позицію», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК додав, що процес формування політпартії розпочнеться лише після проведення з’їзду громадської організації «Фронт змін».