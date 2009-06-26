Тимошенко: справжній українець не повинен дивитися "Інтер"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче на державному рівні стимулювати журналістів, які працюють на моральних і християнських засадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора під час прямого ефіру на Львівському телебаченні.

“Я виступаю за те, щоб на державному рівні розробити систему стимулів для журналістів, які керуються у своїй діяльності засадами моралі та християнства. В Україні так і не народилося Суспільне телебачення, на сьогоднішній день лише від власників телеканалів залежить формат і якість новин. Не завжди дотримуються норми моралі та християнства, українська, державницька позиції”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як «приклад формування власником каналу формату і якості новин» прем’єр-міністр навела телеканал «Інтер».

“Власник телеканалу «Інтер» пан ФІРТАШ, щодня робить з мене – у кожному шоу та у випусках новин – відбивну котлету, після того, як я поклала в українські газові сховища 11 млрд. кубометрів природного газу компанії «РосУкрЕнерго» (співвласником якої є український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ – УНІАН)”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона закликала телеглядачів ігнорувати перегляд каналу «Інтер».

«Кожен справжній українець не повинен дивитися «Інтер», – наголосила прем’єр-міністр.