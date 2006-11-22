Ющенко присвоїв звання Герой України депутату-регіоналу Ландику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким присвоїв народному депутату України, президенту акціонерного товариства «НОРД» та Групи НОРД Валентину ЛАНДИКУ звання Герой України з врученням ордена Держави.

Текст Указу від 21 листопада 2006 року розміщено на офіційному сайті Президента України.

В документі зазначається, що звання Герой України присвоєно В.ЛАНДИКУ “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку машинобудування, зміцнення економічного потенціалу України та багаторічну громадсько-політичну діяльність”.

Довідка УНІАН. В.ЛАНДИК народився 22 листопада 1946 року на Донеччині. Закінчив Краматорський індустріальний інститут за фахом інженер-механік.

У 1987-93 роках був генеральним директором ВО "Електропобутмаш" (АТ "Норд"), м. Донецьк.

У 1993-94 рр. - віце-прем`єр-міністр України з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій, голова Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій.

1993-95 рр. - голова Міжвідомчого комітету України у справах ЕС.

1998-99 рр. - президент ЗАТ "Група Норд", м. Київ.

1999-2001 - президент АТ "Норд", м. Донецьк, у 2001-02 - гендиректор головного підприємства ЗАТ "Група Норд", м. Донецьк.

Засновник та голова Партії праці, співголова Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України" (2000-2001 рр.), заступник голови Партії регіонів (2001-2003 рр.), заступник голови політвиконкому Партії регіонів (з 2003 року).

Довірена особа кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в ТВО №44 (2004-05 рр.).

Народний депутат України Верховної ради України другого і п’ятого скликань.

Член фракції Партії регіонів (з травня 2006 р.).