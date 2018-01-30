Латвія закликала Україну виключити її зі списку офшорів і вручила ноту

У Латвії переконані, що включення її Україною до списку офшорів - помилка.

Міністерство закордонних справ Латвії вручило офіційну ноту тимчасовому повіреному в справах України Алісі Подоляк, закликавши Україну вжити необхідних заходів, щоб Латвія була виключена з її списку офшорів.

Про це повідомляє агентство ЛЕТА з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевича.

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Глава МЗС Латвії зазначив, що до цього вже велася робота із врегулювання цієї проблеми, в тому числі за участю Міністерства фінансів. Також над питанням разом працюють посли Латвії та Естонії в Україні, оскільки Естонія теж потрапила до цього списку.

Як пояснив Ринкевич, ситуація склалася через неправильну інтерпретацію нового податкового законодавства Латвії, яке передбачає нульову ставку податку на реінвестований прибуток. Цю систему можна розцінювати як безподаткову, оскільки в Латвії за дивіденди стягуються податки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Кабінет міністрів розширив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

До переліку держав додані такі країни: Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія та Угорщина.

19 січня міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Мінфін розглядає можливість виключення Естонії та Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.