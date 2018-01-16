Київського суддю звільнили через арешти активістів Майдану
Суддя Дніпровського райсуду Києва Олександр Дзюба виносив рішення про арешт активістів Євромайдану.
Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через те, що він виносив рішення про арешт активістів Євромайдану наприкінці 2013 - початку 2014 років. Про це повідомляє прес-служба ВРП.
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За її даними, ще в липні 2017 року друга дисциплінарна палата Ради правосуддя внесла стосовно судді подання про його звільнення. Причина - "постановлення суддею ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту" під час Революції гідності.
Дзюба оскаржив рішення дисциплінарної палати у ВРП, але рада цю скаргу відхилила. "З огляду на зазначене Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Дзюбу Олександра Анатолійовича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду.