Київського суддю звільнили через арешти активістів Майдану

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через те, що він виносив рішення про арешт активістів Євромайдану наприкінці 2013 - початку 2014 років. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

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За її даними, ще в липні 2017 року друга дисциплінарна палата Ради правосуддя внесла стосовно судді подання про його звільнення. Причина - "постановлення суддею ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту" під час Революції гідності.

Дзюба оскаржив рішення дисциплінарної палати у ВРП, але рада цю скаргу відхилила. "З огляду на зазначене Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Дзюбу Олександра Анатолійовича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду.