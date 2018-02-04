"Ми не злочинці": у Києві протестують власники авто на єврономерах (фото)

Учасники акції вимагають знизити вартість розмитнення іноземних авто та припинити корупцію на митниці.

У центрі Києва проходить масштабна акція протесту власників авто на єврономерах.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 автомобілів припарковані вздовж вулиці біля будівлі Київської міської державної адміністрації, рух транспорту перекрито.

Dtp.kiev.ua у Facebook пише, що центр Києва перекрито.

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Учасники акції вимагають знизити вартість розмитнення іноземних авто та припинити корупцію на митниці.

Як повідомив один з учасників акції Микола Тарануха, захід триватиме довго, до акції мають приєднатись жителі інших регіонів.

Ситуація на акції спокійна, за порядком стежать правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, на території України станом на 1 листопада 2017 року перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких майже 236,6 тис. автомобілів - з порушенням терміну.

На початку вересня 2017 р. власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

Згодом в ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовською реєстрацією.

22 грудня 2017 р. прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що автомобілі, які ввозять в Україну з Литви й інших європейських країн, мають розмитнюватись на загальних підставах.