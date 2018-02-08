Ківа вимагає від Парубія позбавити Капліна половини зарплати

Раніше, в ефірі одного з телеканалів Ківа заявив, що вважає найбільшим гріхом для чоловіка відмову від своєї дитини і насильство над жінкою.

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа направив офіційне звернення до голови Верховної Ради Андрію Парубію з вимогою змусити народного депутата Сергія Капліна виплатити аліменти на дитину.

«Здійснюючи громадський моніторинг питання дотримання прав дітей, використовуючи інформацію «єдиного реєстру боржників», я дізнався, що народний депутат Каплін Сергій Миколайович є злісним неплатником аліментів вже більше 10 років (дата відкриття провадження — 23 січня 2008 року)», — йдеться у зверненні Ківи.

Голова Соцпартії вимагає від Апарату Верховної Ради повідомити, чи направила виконавча служба на адресу ВР постанову про стягнення з заробітної плати Сергія Капліна, а також забезпечення стягнення 50% зарплати нардепа на користь законного представника неповнолітньої дитини.

Раніше, в ефірі одного з телеканалів Ківа заявив, що вважає найбільшим гріхом для чоловіка відмова від своєї дитини і насильство над жінкою.

«Такі люди не гідні поваги. Приходить політик, гучно «піклується» про людей, а потім з'ясовується, що він наплював на турботу про власних дітей. Це не чоловік. Адже головна функція чоловіка — захищати жінку, захищати дитину. Все інше — факультатив», — сказав Ківа.

Нагадаємо, що 5 лютого міністр юстиції України Павло Петренко повідомив про запуск Єдиного реєстру боржників, в якому вже понад 75 тисяч записів про неплатників аліментів.

У реєстрі зазначено, що Сергій Каплін заборгував аліменти в Кременчуці Полтавської області з 2008 року.