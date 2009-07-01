Регіонали пояснили, що їм знадобилося цього разу
13:02, 01 липня 2009Політика
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Дві відставки з одного гасла...
Фракція Партії регіонів блокує трибуну Верховної Ради з вимогою відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ та Івана ВАКАРЧУКА - з посади міністра освіти та науки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він заявив: «Ми вимагаємо виконання гасла, який розміщений в сесійній залі, про відставку з уряду алкоголіків і націоналістів».
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