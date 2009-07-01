ПР боїться, що нові призначенці «покусають» групу Фірташа-Льовочкіна?

Фракція Партії регіонів блокує трибуну, бо не хоче призначення нових керівників Антимонопольного комітету, Держтелерадіо та Міністерства юстиції.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, фракція Партії регіонів намагається “не допустити голосування по кадрових питаннях, зокрема керівника Антимонопольного комітету, який дуже сильно може кусати, зокрема групу ФІРТАША-ЛЬОВОЧКІНА”.

За його словами, також бояться призначення керівників Держтелерадіо і Мін’юсту, “бо це серйозний важіль в передвиборчій кампанії”.

В той же час А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що коаліція ініціюватиме позачергові засідання парламенту до того часу, поки не будуть прийняті кадрові питання.