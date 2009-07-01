ГПУ порушила кримінальну справу відносно бютівця Лозінського

Сьогодні Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу відносно народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО за статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за вчинення умисних тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, «сьогодні, 1 липня, з урахуванням зібраних доказів у кримінальній справі, порушеній за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб, що спричинили смерть потерпілого Олійника, Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно народного депутата України В.ЛОЗІНСЬКОГО».

Справу порушено за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.