На посаду голови УКРОПу претендують три кандидати

Голову партії оберуть на з'їзді УКРОПу 3 березня у Києві.

Організаційний комітет XIV з’їзду «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» зареєстрував трьох кандидатів на посаду голови партії. Це діючий голова політради, народний депутат Тарас Батенко, голова Криворізької міської організації УКРОПу, голова Ради ветеранів АТО партії Микола Колесник, і голова Сумської обласної організації політсили Владислав Луговий.

Голову партії оберуть на з'їзді УКРОПу 3 березня у Києві. До того часу зареєстровані кандидати здійснюватимуть поїздки в регіони, де спілкуватимуться з однопартійцями.

«Ми запустили процес обрання голови партії, як це передбачено новим Статутом. Усі претенденти презентують свої програми в регіонах. Лише після цього відбудуться вибори – під час XIV з`їзду партії 3 березня», – повідомив голова Оргкомітету з'їзду УКРОПу Денис Борисенко.

Детальніше про кандидатів:

Тарас Батенко, голова політради УКРОПу, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Обраний в одномандатному окрузі № 123 на Львівщині. Кандидат політичних наук, автор низки книг, присвячених національно-визвольним змаганням України ХІХ-ХХ ст., а також політичного портрета Володимира Путіна з гострою критикою авторитарного режиму в Росії.

Микола Колесник, голова Криворізької міської організації УКРОПу і фракції політсили у Криворізькій міській раді, очільник Ради ветеранів АТО партії. З березня 2014 року – куратор 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас». Допомагав виведенню військових та звільненню полонених з Іловайського і Дебальцівського котлів.

Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації УКРОПу. З жовтня 2015 року – депутат Сумської обласної ради, голова фракції УКРОПу, член президії облради.