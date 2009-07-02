Уряд відсторонив заступника міністра оборони Монтрезора від роботи

Кабінет міністрів відсторонив заступника міністра оборони Ігоря МОНТРЕЗОРА від виконання обов’язків до завершення службового розслідування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, відповідне рішення було ухвалене під час вчорашнього засідання Кабміну.

Відповідну пропозицію внесло Головне управління державної служби.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ розпорядився провести службове розслідування стосовно неналежного виконання службових обов’язків та перевищення своїх повноважень заступником міністра оборони Ігорем МОНТРЕЗОРОМ. Відповідне розпорядження було направлене на ім’я начальника Головного управління державної служби Тимофія МОТРЕНКА. Зокрема, О.ТУРЧИНОВ просив провести зазначене службове розслідування у зв’язку із наданням І.МОНТРЕЗОРОМ 22 червня 2009 року доручення керівництву Міноборони і Генерального штабу, що, за оцінкою Генеральної прокуратури і Кабінету міністрів, є перевищенням службових обов’язків. «У разі необхідності внести в установленому порядку пропозиції щодо відсторонення І.МОНТРЕЗОРА від виконання ним повноважень за посадою», - йдеться у розпорядженні О.ТУРЧИНОВА до Т.МОТРЕНКА.