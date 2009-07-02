Маккейн: я хотів би також побачити і візит Обами в Україну

Американський сенатор, член Республіканської партії США Джон МакКЕЙН, який був головним суперником Барака ОБАМИ на останніх президентських виборах, вважає демократичний процес в Україні незворотнім, але хаотичним. Про це він сказав в інтерв’ю “Главреду”.

“Я бачу цей процес незворотнім. Але я також бачу цей процес дуже хаотичним”, - сказав він.

Д.МакКЕЙН вважає, що різним українським політикам слід частіше зустрічатися і вирішувати серйозні економічні проблеми.

“Якби я міг порадити, то порадив би різним політикам частіше сідати за один стіл і звертати увагу на те, як вирішити серйозні економічні проблеми, з якими сьогодні зіштовхнулась Україна”, - сказав він.

Д.МакКЕЙН вважає, що липневий візит в Україну віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА, який, за його словами, тривалий час був адвокатом незалежності України, “став би дуже хорошим сигналом”.

“Однак я хотів би також побачити і візит Президента ОБАМИ в Україну. Україна – це дуже велика та важлива країна, і у відносинах Росії Україна відіграє дуже важливу роль”, - наголосив Д.МакКЕЙН.

Він висловив переконання, що в новій адміністрації Президента США розуміють важливість України в регіоні.

Відповідаючи на запитання що сьогодні є ключовим пріоритетом для Сполучених Штатів на українському напрямку, Д.МакКЕЙН відповів: “Багато є пріоритетів. Так, скажімо, потрібно налагоджувати тісніші зв’язки з українським урядом, аби разом працювати й укріплювати вільну демократію та покращувати економічні умови”.

Стосовно майбутніх президентських виборів в Україні, Д.МакКЕЙН зазначив, що всі вибори Президента в Україні дуже важливі для Сполучених Штатів. Він висловив переконання, що США жодною мірою не втручатимуться в цей процес, якщо не враховувати спостереження за тим, аби ці вибори були вільними та справедливими.

За словами Д.МакКЕЙНА, США хотіли б кращих відносин з Росією, включаючи питання стратегічної ядерної зброї. “Однак ми є великими опонентами так званих сфер впливу. І попередня адміністрація відстоювала позицію, що такі країни як Грузія та Україна, а також деякі інші, мають свої суверенні права, і я особисто абсолютно не погоджуюсь із заявами прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, що Росія володіє якимись «сферами впливу», - сказав він.

Д.МакКЕЙН не думає, що Сполученим Штатам варто робити якісь поступки в діалозі з Росією. “США та Росія мають розпочати чесні переговори з питань ядерної програми та інших викликів, які стоять перед двома країнами”, - вважає він.

Американський політик також сподівається, що інтеграція України та Грузії до НАТО не є "мертвим питанням”.

“Сподіваюсь, що це не мертве питання. Особисто я хотів би, щоб цей процес просувався, але цілком розумію, що це якраз той процес, де рішення прийматимуть український уряд та українські люди, а не Сполучені Штати”, - додав сенатор.