Регіонали розблокували трибуну - засідання ВР розпочалося
10:24, 03 липня 2009Політика
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Зареєструвалися 445 нардепів
|Володимир Литвин
Як передає кореспондент УНІАН, водночас представники фракції Партії регіонів продовжують блокувати урядову ложу.
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звернувся до депутатів від Партії регіонів, щоб вони зайняли свої робочі місця.
При цьому він зазначив: «Я належу до тих людей, які виконують домовленості», досягнуті під час засідання Погоджувальної ради.
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