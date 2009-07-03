Наша Україна почала «чистку» київських лав

“Наша Україна” розпочинає перереєстрацію членів Київської міської організації партії, що матиме наслідком зміцнення осередку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Відповідно до рішення Президії Політради партії, перереєстрація проводитиметься спеціально створеною комісією з 6 липня по 7 вересня 2009 року. Перше засідання комісії з перереєстрації членів Київської міської організації партії відбудеться 6 липня 2009 року о 12.00 в приміщенні виконавчого комітету Київської міської організації «Нашої України».

До участі у роботі комісії запрошуються члени Ради та керівник виконавчого комітету Київської міської організації партії, голови, керівники та консультанти виконавчих комітетів районних у місті Києві організацій партії.

Вже на цьому тижні розпочинається проведення засідань рад районних організацій, які призначать строки проведення конференцій, в рамках яких обговорюватиметься ситуація у Київській міській організації Партії.

При цьому в “Нашій Україні” знову назвали заяву частини верхівки київської організації про вихід з партії політичним демаршем. Цей крок не обговорювався тисячами членів Київської міської організації «Нашої України», підкреслили в прес-службі.

В «Нашій Україні» заявили, що Київська міська організація партії продовжує свою роботу і постійно перебуває в контакті з виборцями. Станом на сьогоднішній день членами 10 районних осередків партії у столиці України є близько 9 тис. активістів. При цьому чисельність партійців невпинно зростає - за останні півроку кількість бажаючих вступити в партію втричі перевищила кількість людей, які здали партійний квиток, стверджують в прес-службі.