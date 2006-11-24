Омельченко дав Черновецькому незлобну пораду

Екс-мер Києва Олександр Омельченко вважає необгрунтованим підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в 3,4 раза з 1 грудня.

Про це Омельченко сказав на теледебатах з мером Києва Леонідом Черновецьким в ефірі телекомпанії «Інтер» у четвер.

«Тарифи і всі розпорядження, підписані паном Черновецким, необгрунтовані, незаконні, і з 1 грудня введені в місті Києві не можуть бути... враховуючи, що розпорядження незаконні, жодна сім`я киян не може відповідати перед законом, якщо вона не платитиме за новими тарифами», – заявив Омельченко.

Зокрема, Омельченко вважає, що Київська міська державна адміністрація завищила тариф на теплопостачання на 20%, а також базовий тариф на холодну воду, включивши до нього інвестиційну програму на 2007 рік, хоча вода як і завше береться з Дніпра і Десни, а коагулянти подорожчали тільки на 10%.

На його думку, ціна завищена також на гарячу воду, на формування тарифу якої впливає ціна холодної.

Омельченко заявив, що підвищити тарифи необхідно максимум в 2,1 раза з 1 січня 2007, тобто в новому бюджетному році.

Також екс-мер заявив, що розпорядження про затвердження тарифів необхідно реєструвати в органах юстиції.

При цьому він рекомендував Черновецькому відмінити підписані розпорядження.

«Моя порада, не злобна, а добра, – опам’ятайся, пане Черновецький, завтра вранці, і кияни пробачать багато що», – сказав Омельченко.

У відповідь Черновецький заявив, що є висновок комісії Кабінету Міністрів, що підтверджує обгрунтованість тарифів, проте самостійно обгрунтувати нові тарифи конкретними цифрами не зміг.

Він відзначив, що житлово-комунальне господарство знаходиться в критичному стані, і звинуватив у цьому екс-мера.

«Під`їзди обшарпалися, людям це не подобається, обслуговування всіх комунальних послуг – страшне, нахабне ставлення в ЖЕКах і в інших місцях, це все результат того, що Олександр Олександрович збирався залишитися до кінця свого життя і говорив, що він вічний мер», – заявив Черновецький.

В кінці зустрічі ведучий запропонував опонентам потиснути один одному руки, проте Черновецкий і Омельченко відмовилися.

Обком