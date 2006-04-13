Безсмертний: «Давайте не будемо називати прізвища, на все свій час»

Майбутня угода про Коаліцію демократичних сил базуватиметься на підготовленому раніше меморандумі про коаліцію демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, чи передбачає підписаний сьогодні протокол щодо процедури формування коаліції призначення її прем’єр-міністром.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в пункті шостому цього протоколу йдеться про те, що в основу майбутньої коаліційної угоди буде покладений меморандум, який був напрацьований «Нашою Україною» і СПУ до парламентських виборів і, за її словами, мав бути підписаний о 22.00 26 березня.

Як повідомлялось раніше, згідно з цим меморандумом, на посаду прем’єр-міністра свого представника висуває та політична сила з числа учасників майбутньої коаліції, яка набрала найбільше голосів виборців.

У свою чергу лідер «Нашої України» Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запевнив, що учасники коаліції не відступлять від основоположних принципів меморандуму. Однак при цьому він зауважив, що спочатку треба відпрацювати програмні засади її діяльності коаліції, потім регламент, і лише після того говорити про розподіл сфер відповідальності.

«Давайте не будемо називати прізвища, на все свій час», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.