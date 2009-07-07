Патріарх Кирило через Ющенка змінив графік перебування в Україні

У графіку перебування глави Російської православної церкви Патріарха Кирила в Україні з’явилися суттєві зміни. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі візиту Патріарха Кирила в Україну.

За інформацією прес-центру, 27 липня у Києві предстоятель РПЦ не тільки матиме двадцятихвилинну зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а й разом з ним покладе вінки до двох пам’ятників – Вічної Слави на могилі Невідомого солдата та жертвам Голодомору 1932–1933 рр.

Щоб не відхилитися від графіка і встигнути цього ж дня відправити молебень на Володимирській гірці, провести засідання Священного Синоду РПЦ та відслужити всеношну у Києво-Печерській лаврі, Патріархові Кирилу доведеться вирушити з Москви до Києва на півгодини раніше запланованого – о 8.30 ранку за московським часом, відзначили у прес-центрі.