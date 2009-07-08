У БЮТ розкусили наміри регіоналів: не пустити Тимошенко на вибори

Депутат від БЮТ Андрій Кожем’якін вважає, що Партія регіонів має намір скликати позачергову сесію для відставки уряду Юлії Тимошенко.

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді у вівторок.

"Ви чули, що вони теж збирають якісь підписи, щоб шантажувати, що вони зараз скличуть сесію для того, щоб поставити питання про недовіру уряду", - сказав Кожем’якін.

"Ви чули сьогодні їхні коментарі. Вони згодні на закриття сесії, але будуть збирати позачергову. А для чого? Їхня головна мета – не допустити прем’єра на вибори у якості прем’єра", - додав він.

"Ми це знаємо, тому ми відпрацьовуємо свої заходи", - зазначив Кожем’якін.

Він нагадав, що питання про недовіру уряду вже піднімалося на поточній сесії парламенту і може бути знову поставлено лише на наступній сесії, у тому числі і на позачерговій.

Кожем’якін також повідомив, що наразі у парламенті завершилася нарада лідерів фракцій, на якій спочатку були присутні лише представники коаліції, а пізніше до них приєдналася фракція Компартії.

У підсумку, за його словами, у нараді брали участь усі фракції, крім Партії регіонів.

Українська правда