Партії регіонів підказують актуальнішу тему для блокування Ради

Відміна рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві мала б стати основною вимогою Партії регіонів. Так вважає народний депутат від «Народної самооборони» Олег Новіков. «Як зрозуміти, що Партія регіонів, вимагаючи збільшити зарплату на 10 гривень, піднімає всесвітній шум, а Черновецький в 2 і 2,5 раза піднімає тарифи - і всі мовчать?! Адже йдеться про сотні мільйонів грошей наших виборців! Чому б Партії регіонів не розібратися з мером, який фінансово знищує киян?», - цитує депутата офіційний сайт Народної Самооборони .

Депутат пригадав регіоналам, що під час голосування за відсторонення Черновецького від виконання обов`язків голови КМДА за рекомендацією слідчої комісії, очолюваної Куликовим, саме вони були проти.

«Але ж перед вами реальний виборець, який просить допомоги і потерпає від свавілля Черновецького, зграя котрого накрутила в Києві тарифи на все, до чого дотяглася», - дорікає опозиції Олег Новіков.

«Було б приємно, якби Партія регіонів заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою припинити свавілля команди Черновецького й зажадала його відставки! Ми б аплодували їм і голосували за таку вимогу з великим успіхом», - заявив представник «Народної самооборони».