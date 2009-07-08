Тимошенко запевняє, що не просить у МВФ грошей більше, ніж домовлено

Уряд не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо збільшення третього траншу кредиту stand-by.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції, коментуючи цифру, що раніше звучала, про можливість збільшення третього траншу кредиту МВФ до 3,8 млрд. дол.

«У нас не було прохань збільшувати транш, і не було жодних обговорень на цю тему. Сума траншу 3,2 млрд. з початку і до кінця була одразу визначена як сума третього траншу, тому ніяких переговорів щодо збільшення не ведеться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 22 (750) від 20-26 червня) заявив, що Україна має намір клопотати перед Міжнародним валютним фондом про спрямування чергового траншу на фінансування бюджетного дефіциту при збільшенні обсягів траншу до 3,8 млрд. доларів. «24-26 червня має приїхати чергова місія. Згідно з програмою, черговий транш передбачений в обсязі 3,2 млрд. дол. Зараз ми просимо про те, щоб переглянути його у бік збільшення - до 3,8 млрд.», - повідомив в.о. міністра фінансів.

30 червня джерело в уряді повідомило УНІАН: «Зараз розглядається питання про збільшення траншу, і ми сподіваємося, що це відбудеться».

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в України надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Планується, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол., четвертий - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коректування програми співпраці.