У НУ-НС не оцінили спектакль, де ПР у ролі Отелло душить нещасний БЮТ
Ляпіна підозрює, що переговори йдуть
Блокування роботи Верховної Ради депутатами від Партії регіонів пов’язано із затягуванням часу для завершення переговорів між БЮТ та цією політичною силою.
Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловила народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).
За її словами, БЮТ і Партія регіонів продовжують вести переговори, щоб забезпечити собі «безхмарне майбутнє».
К.ЛЯПІНА підкреслила, що «оце блокування – це ганебний аматорський спектакль, де Партія регіонів у ролі Отелло душить нещасний БЮТ».
За її словами, натомість в цей час ведуться переговори щодо співпраці в майбутньому через прийняття «законів, які будуть забезпечувати взаємні домовленості, за яких Віктор ЯНУКОВИЧ стане Президентом, а Юлія ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України».