У НУ-НС не оцінили спектакль, де ПР у ролі Отелло душить нещасний БЮТ

Блокування роботи Верховної Ради депутатами від Партії регіонів пов’язано із затягуванням часу для завершення переговорів між БЮТ та цією політичною силою.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловила народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

За її словами, БЮТ і Партія регіонів продовжують вести переговори, щоб забезпечити собі «безхмарне майбутнє».

К.ЛЯПІНА підкреслила, що «оце блокування – це ганебний аматорський спектакль, де Партія регіонів у ролі Отелло душить нещасний БЮТ».

За її словами, натомість в цей час ведуться переговори щодо співпраці в майбутньому через прийняття «законів, які будуть забезпечувати взаємні домовленості, за яких Віктор ЯНУКОВИЧ стане Президентом, а Юлія ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України».