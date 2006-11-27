За результатами екзит-полів на виборах у Чернігові лідирує екс-мер

У Чернігові оприлюднили результати двох екзит-полів, які проводили громадянська мережа “ОПОРА” та центр “Доброчин” під час сьогоднішніх виборів міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами обох екзит-полів лідирує колишній голова Чернігова Олександр СОКОЛОВ.

За даними “ОПОРИ”, О.СОКОЛОВ набрав 38,9 % голосів тих, хто прийшов на вибори.

До трійки “лідерів” увійшли Сергій ВІТРЕНКО (представник БЮТ) – 13 % та Сергій КНУРЕНКО (самовисуванець) – 10 %.

Як повідомив голова ради громадянської мережі “ОПОРА” Олександр ЛОМАКО, опитування на виході проводилося на 20-ти дільницях. Всього дали відповідь 1100 осіб.

За словами О.ЛОМАКИ, похибка становить близько 5%. “Похибка більша, ніж ми передбачали, бо сподівалися на більшу явку виборців і крім того, люди з апатією ставилися до опитування”, - повідомив лідер “ОПОРИ”.

Загальна явка виборців у Чернігові, за даними ТВК, склала 34,3 %.