Литвин: якщо й далі наростатиме маразм, тоді всі – на вибори

Спікер Володимир Литвин заявляє, що у випадку продовження блокування роботи Верховної Ради потрібно оголошувати дострокові парламентські і президентські вибори.

Про це він сказав в ефірі ICTV у неділю.

"Ми є очевидцями того, що політичний маразм наростає, що сьогодні є намагання розвалити те, що ще підтримує на поверхні країну. Відбувається процес бездумного блокування останнього більш-менш працюючого інституту. Будь-які вмовляння не знаходять підтримки", - сказав Литвин.

На його думку, "не можна далі допустити остаточного розвалу інститутів влади, бо це остаточне розірве і розвалить країну".

"Тому я ставлю питання руба, бо іншого я не бачу: сьогодні треба, щоб погодилися усі – президент, прем’єр, лідери фракцій – на те, щоб провести спеціальне засідання Верховної Ради з тим, щоб вони там, публічно... дали оцінки, що відбувається і що будуть робити", - сказав Литвин.

"А якщо буде остаточно продемонстровано, що розбіжності настільки великі, тоді треба визнати чесно, що всі нездатні представляти інтереси країни. І тоді прийняти політичне рішення і провести негайно дострокові вибори і президента, і Верховної Ради", - додав він.

При цьому спікер підкреслив, що "це політичне рішення", і він "не дуже сприймає".

"Під це треба підвести відповідну законодавчу базу, щоб легалізувати це політичне рішення. Зокрема, що стосується Верховної Ради, обирати тільки в округах за поданням політичної сили", - сказав він.

"Якщо слідувати за законом, то вибори проводити неможливо. Але якщо влада безпорадна, паралізована, то тоді одне з двох – або отямляться і почнуть працювати, а якщо ні, то що, чекати, коли все повністю піде прахом? Тоді приймайте політичне рішення, публічно відмовляйтеся від влади... Але не хочуть робити ні першого, ні другого, ні третього", - додав Литвин.

Українська правда