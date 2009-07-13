Соціологи назвали лідерів президентського рейтингу

Якби вибори Президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців одержали б лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних і політичних досліджень СОЦІС.

Зокрема, в першому турі за В.ЯНУКОВИЧА проголосували б 22% українців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 14%, за А.ЯЦЕНЮКА – 11%, за Володимира ЛИТВИНА – 4%, за Віктора ЮЩЕНКА і Петра СИМОНЕНКА – по 3% опитаних.

Решта кандидатів одержали менше 3%. Проти всіх проголосували б 10% учасників дослідження, стільки ж відмовилися від участі у виборах, 17% було важко відповісти на запитання, за кого вони голосуватимуть.

Як зазначають експерти, порівняно з попередніми дослідженнями СОЦІС, статистично значущих змін рейтингів основних кандидатів не відбулося. Отже, події пов`язані зі створенням коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів, не змінили ставлення виборців до фігурантів переговорного процесу – Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім того, як показують дані соцопитування, 27% українців вважають, що на виборах Президента отримає перемогу В.ЯНУКОВИЧ, 24% думають, що переможцем стане Ю.ТИМОШЕНКО, 9% - що А.ЯЦЕНЮК. У перемогу В.ЮЩЕНКА вірять 2% опитаних, решта всіх політиків називається ще рідше.

Щодо причин виходу В.ЯНУКОВИЧА з переговорів про створення коаліції Партії регіонів і БЮТ, то 23% респондентів дотримуються думки, що В.ЯНУКОВИЧ керувався захистом інтересів своїх виборців, 47% - що особистими амбіціями, 22% учасників дослідження було важко відповісти на це запитання, ще 8% відмовилися відповідати.

Соцдослідження було проведене Центром соціальних і політичних досліджень СОЦІС з 15 по 30 червня. Було опитано 1200 респондентів. Інтерв`ю проводилися в 24 областях України, АР Крим і Києві. Метод збору інформації – особисте (face-to-face) інтерв`ю, похибка вибірки не перевищує 3%.