Ющенко хвилюється через МЗС, якому недодали $20 мільйонів

У Секретаріаті Президента занепокоєні ситуацією з фінансуванням дипломатичної служби України, яка вкрай негативно позначається на можливості здійснювати зовнішньополітичні функції держави і в кінцевому рахунку шкодить іміджу Української держави.

Як наголосив заступник Глави Секретаріату Президента України Андрій Гончарук, аналіз ситуації свідчить, що наявне фінансування є значно меншим реальних потреб зовнішньополітичного відомства України. Йдеться про суму близько 20 млн. дол. США, що складає майже 1/5 загального фінансування, повідомляє головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

А.Гончарук додав, що розуміючи необхідність оптимізації видатків в умовах економічної кризи, Міністерство закордонних справ України передбачило значну економію коштів порівняно з фактичними видатками минулого року, однак скорочення фінансування мінімально необхідних потреб закордонних дипломатичних установ України є вкрай небезпечним явищем і матиме відповідні негативні наслідки.

Заступник Глави Секретаріату зазначив, що «недостатнє фінансування Міністерства закордонних справ і дипломатичних представництв не може не хвилювати Президента України». Він нагадав, що В.Ющенко неодноразово звертався до Кабінету міністрів із проханням збільшити фінансування при перегляді Державного бюджету.

А.Гончарук також закликав МЗС зі свого боку активніше порушувати питання про недостачу фінансування.