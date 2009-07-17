Тимошенко: хто підвищив тарифи для киян - розбиратися прокуратурі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура повинна визначити винних у незаконному підвищенні тарифів на комунальні послуги в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми передамо всі матеріали до Генеральної прокуратури для того, щоб з`ясувати, хто мав право незаконно і необгрунтовано ухвалювати таке рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, Кабмін призупинив дію постанов Київської міськдержадміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.