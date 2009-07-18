Литвин розказав, що йому вже почали приносити компромат

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що ставки на нинішніх президентських виборах будуть «вищі за життя, бо програш для політиків буде означати остаточне сходження з політичної арени».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Буде йти війна компроматів, мені вже там приносять дещо. Моя позиція проста, як у кожного поліщука: треба говорити, що ти зробив і що треба зробити, аби змінилася на краще ситуація у країні, в кожній сім’ї", - заявив В.ЛИТВИН. "І на цьому треба будувати свою діяльність, а не на нищівній критиці опонентів", - додав він.

В.ЛИТВИН також пообіцяв, що не розповідатиме, що «всі свині», а він один «гарний», бо «тоді люди думатимуть, що ти хочеш зайняти місце цих свиней».

«Негатив та нищівна критика нічого не дає. Натомість сьогодні всі побігли в опозицію», - сказав він.

Голова Верховної Ради закликав політиків під час виборів уникати настроїв агресії - "жорстокої та некомпетентної". У протилежному випадку, спрогнозував він, "про Україну після виборів можуть говорити у минулому часі".