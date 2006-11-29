Янукович кабана в очі не бачив

Прем`єр Віктор Янукович спростовує, що в день голодомору підстрелив кабана в Білорусі.

"Я не бачив (кабана)", - сказав Янукович журналістам, відповідаючи на питання про публікації на цю тему у пресі, повідомляє Українська правда.

"У цей день, у своєму селі Януки я поставив свічки за тих, хто загинув від голодомору", - зазначив прем`єр.

Як відомо, преса повідомила раніше, що Янукович у суботу разом із прем`єром Білорусії Сергієм Сидорським відправився на полювання до національного заповідника "Браславські озера". Там він начебто "завалив" кабана – кілограм на 500.

Разом з тим російска Лента.руписала, що Янукович, нібито, хотів добути у Білорусі лося заради традиційного трофею - голови з рогами. Але дізнавшися, що всі місцеві лосі вже поскидали роги на зиму, страшенно розчарувався.