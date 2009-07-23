Ющенко застерігає від спроб переховувати Лозінського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від спроб переховувати колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявила під час брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронних органів підвищити ефективність дій у ході розслідування кримінальної справи за фактом загибелі Валерія Олійника.

«Зокрема, правоохоронці мають активізувати розшук і встановлення місця знаходження колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у зв`язку з його причетністю до смерті Олійника», – передала позицію В.ЮЩЕНКА його прес-секретар.

За її словами, глава держави наголошує на рівності усіх перед законом і зазначає, що за вчинення кримінальних діянь винні особи мають відповідати за Кримінальним кодексом України.

«Віктор ЮЩЕНКО застеріг від спроб переховувати В.ЛОЗІНСЬКОГО чи сприяти його виїзду з країни, оскільки такі спроби не лише перешкоджають встановленню справедливості, а й безпосередньо є кримінальним діянням, що переслідуватиметься відповідно до закону», – сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня унаслідок сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району М.КОВАЛЬСЬКИМ поблизу мисливських угідь в Голованівському районі Кіровоградської області.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.