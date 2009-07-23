Тимошенко: у Дніпропетровську досвідчений, сильний губернатор

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінює роботу голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання Кабміну.

«У Дніпропетровській області працює досвідчений, сильний губернатор, який може справитися з усіма проблемами, які є в області, може організувати роботу. Я його роботою задоволена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.