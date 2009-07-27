БЮТ знову скликатиме позачергову сесію

Фракція БЮТ ініціюватиме проведення позачергової сесії, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує право вето до ухвалених парламентом змін, що регулюють проведення кампанії з виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що 24 липня цього року на позачерговій сесії Верховної Ради були ухвалені зміни до закону про вибори Президента України, однак у Секретаріаті Президента практично відразу після цього заявили, що прийнятий закон буде заветований.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що прийняті зміни до закону про вибори Президента України цілком відповідають міжнародним нормам. Крім того, додав він, прийняті поправки закладають реальні основи та передбачають дієві механізми для проведення виборів Президента України на принципах рівності, прозорості та відкритості.

«Однак не може не насторожувати те, що у Секретаріаті Президента, навіть грунтовно не проглянувши прийнятий закон, відразу заявили, що на нього буде накладено вето. Це може свідчити про єдине – пан ЮЩЕНКО і його оточення на наступних виборах сподіваються не на підтримку народу, а на адмінресурс та різні форми фальсифікації виборів. Тільки так можна пояснити поспішні заяви про ветування прийнятого закону» - переконаний А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що норми, передбачені новим законом про вибори Президента, зокрема, запобігають участі в перегонах великої кількості так званих технічних кандидатів, які зазвичай перетворюють будь-яку виборчу кампанію «на зливний бачок компроматів», оскільки вони самі не несуть і не відчувають будь-якої відповідальності.

«За умови накладення вето Президентом на прийняті зміни до закону про вибори Президента України, фракція БЮТ знову буде ініціювати позачергову сесію і вето Президента буде подолане», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.