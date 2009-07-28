Тимошенко серед ночі поїхала вітати митрополита Володимира

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора пізно ввечері привітала предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИРА з днем Ангела – днем пам`яті Святого рівноапостольного великого князя Володимира.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-офісі УПЦ, Ю.ТИМОШЕНКО прибула до резиденції митрополита ВОЛОДИМИРА з великим букетом білих троянд близько 24.00, щоб мати можливість першою привітати його.

За даними прес-офісу УПЦ, Ю.ТИМОШЕНКО назвала митрополита ВОЛОДИМИРА справжнім пастирем і духовним батьком українського народу і побажала голові УПЦ многая літа.

Також прем`єр-міністр України обговорила з предстоятелем Української православної церкви питання статусу релігійної освіти в Україні, викладання «Християнської етики» в школах і питання реституції церковного майна.

Як повідомляв УНІАН, також вчора вночі відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ. Зокрема, вони обговорили відносини між церквою і державою, питання духовного відродження і повернення наших народів до християнських цінностей, проблеми православ`я в Україні.

Зустріч глави уряду з Предстоятелем Російської православної церкви відбулася в Києво-Печерській Лаврі.