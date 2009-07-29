Тігіпко збирається змінити прізвище, якщо стане Президентом

Сергій Тігіпко, який заявив про своє рішення балотуватися на президентських виборах, обіцяє в разі перемоги змінити своє прізвище. Про це політик сказав в ефірі радіостанції "Свобода"

Відповідаючи на запитання ведучої, чи цікавився він етимологією свого прізвища, Сергій Тігіпко відповів: " Цікавився. І в селі, де я народився і жив, мого діда всі кликали все ж таки Тигипко. Але я вважаю, що коли родина переїхала, а переїхала вона в 1902 році з-під Вінниччини, там от вже коли приїхали в Молдову, купляли там землю в молдовських бояр українці, тоді так познущалися трішки над прізвищем. Тому пишуся через два «і».

Ведуча ефіру на продовження розмови додала, що«тигипнути» - це староукраїнське «різко вдарити», і запитала, чи не виникає у Тігіпка бажання змінити прізвище на "Тигипко".

На що гість відповів: " Точно, якщо стану президентом, то поміняю. Обіцяю."